Мехико, , 15:57 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой в первом туре выборов в Бразилии. Соответствующее заявление Обрадор сделал в своём аккаунте в Twitter.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор EneasMx

Мексиканский лидер подчеркнул, что народ Бразилии в очередной раз продемонстрировал большинством голосов свое демократическое призвание и, в частности, свою склонность к равенству и справедливости.

Также мэр Мехико Клаудия Шейнбаум поздравила Лулу да Силву с результатами в первом туре, и, как и мексиканский президент, выразила уверенность, что он победит во втором туре, который состоится 30 октября.