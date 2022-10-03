Мехико, 3 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой в первом туре выборов в Бразилии. Соответствующее заявление Обрадор сделал в своём аккаунте в Twitter.

EneasMx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мексиканский лидер подчеркнул, что народ Бразилии в очередной раз продемонстрировал большинством голосов свое демократическое призвание и, в частности, свою склонность к равенству и справедливости.

Также мэр Мехико Клаудия Шейнбаум поздравила Лулу да Силву с результатами в первом туре, и, как и мексиканский президент, выразила уверенность, что он победит во втором туре, который состоится 30 октября.