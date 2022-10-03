Москва, , 15:57 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла федеральные конституционные законы о принятии в Россию четырех новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Законы регулируют упрощенное получение гражданства РФ, касаются вопросов замещения государственных и муниципальных должностей, а также отношение к государственной и муниципальной службе. Отдельный раздел посвящен форсированию органов госвласти в регионах. В новых субъектах РФ глава региона будет именоваться губернатором.

Территориальные органы госвласти в новых субъектах РФ должны быть созданы до 1 июня 2023 года.

Регулируются вопросы воинской обязанности и военной службы.

Отдельный раздел касается предоставления гарантий в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений на новых территориях.

В частности, до 1 января 2026 года трудовое законодательство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, и законодательство о занятости населения применяются на территориях новых субъектов РФ с учетом особенностей, установленных правительством России.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах применяется на новых территориях с 1 января 2023 года.

Прописывается, что до 31 декабря 2022 года на территории четырех новых субъектов РФ допускаются обращение национальной денежной единицы бывшей УССР — гривны и осуществление расчетов в гривнах. Однако со дня принятия в состав России территорий уплата всех налогов и платежей, включая ЖКХ, осуществляется только в рублях, следует из документов. В рублях будут получать зарплаты бюджетники, а также выплачиваться пенсии, пособия и прочие выплаты.

Что касается недвижимости, то до 1 января 2028 года на территории новых регионов местными нормативными правовыми актами могут быть установлены особенности регулирования земельных и имущественных отношений. Предполагается снос объектов недвижимости, построенных с нарушением российского законодательства.

До 1 января 2028 года территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на территориях осуществляются с учетом особенностей.

С 1 января 2023 года на территориях новых регионов применяется законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предполагается и ряд исключений.

Также прописывается, что объекты культурного наследия, расположенные на новых территориях, подлежат государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До 1 января 2028 года на территории новых регионов отношения, возникающие в сферах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продукции виноградарства и винодельческой продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, могут регулироваться нормативными правовыми актами новых субъектов РФ, принимаемыми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В отношении Запорожской области включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии.