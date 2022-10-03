Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM В Свердловской области могут ввести новый механизм формирования молодёжного парламента. Такое предложение 3 октября в ходе совещания озвучила председатель комитета по молодёжной политике, развитию физической культуры и туризма Елена Чечунова, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Заксобрания.

Заксобрание Свердловской области Zsso.ru

Предлагается рассмотреть вариант, когда Молодёжный парламент формируется из представителей органов молодёжного самоуправления, созданных при органах местного самоуправления. По словам Чечуновой, основной целью изменения механизма формирования Молодёжного парламента является увеличение активности парламентариев в своём муниципальном образовании. Обсуждение продолжат с участием членов Молодёжного парламента.

Отметим, срок полномочий нынешнего созыва Молодёжного парламента истекает в феврале 2023 года.