Москва, 3 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Намерение Японии заключить с Россией мирный договор не стало для сенаторов неожиданностью, но для того, чтобы оно было поддержано и российской стороной, Японии следовало бы предпринять несколько принципиальных действий, считает сенатор Виктор Бондарев.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

Во-первых, оставить территориальные споры о принадлежности островов Курильской гряды. Острова вошли в состав СССР, правопреемницей которого является Россия, по итогам Второй мировой войны, поэтому российская юрисдикция над ними сомнению не подлежит. Это — наша территория, и точка, отметил сенатор в телеграм-канале.

«Во-вторых, снять с России санкции, введённые страной восходящего солнца. Япония присоединилась к ряду экономических ограничений, которыми США и ЕС пытались нас задавить. К счастью, безуспешно», — указал парламентарий.

В-третьих — перестать поддерживать преступный киевский режим.

«Удивляет риторика японского премьер-министра. Он называет возвращение исконных русских земель на Родину аннексией, а операцию по демилитаризации и денацификации [б. УССР] насилием, расшатывающим основы мирового правопорядка. И после этого хочет с нами заключить мир?» — рассуждает Бондарев.

«Мы всегда готовы к миру, даже с теми, с кем находимся в открытом конфликте (как с [б. УССР]), с кем разорваны дипломатические отношения. Мы всегда стремимся решать вопросы за столом переговоров и без человеческих жертв. Однако для того, чтобы переговоры по миру состоялись, обе стороны должны быть готовы, должны провести предварительную работу. Какую именно должна провести Япония — я перечислил», — подчеркнул сенатор.

Россия не воюет с Японией, не находится с ней в конфронтации.

«Но для подписания полноценного мирного договора спустя семьдесят семь лет после окончания войны нужно, чтобы наблюдалось желание со стороны нашего бывшего противника никогда не повторять ошибки прошлого. И, конечно, дружелюбие по отношению к России», — резюмировал Бондарев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, несмотря на кризис на территории б. УССР и ухудшение отношений между Москвой и Токио, Япония сохранит курс на заключение мира с Россией, заявил премьер-министр Фумио Кисидо.