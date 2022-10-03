Москва, 3 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Объявлены имена семи финалистов проекта «Классная тема!».

ИА REGNUM Учитель

232 964 человека поддержали любимых педагогов на всероссийском голосовании. По итогам были определены семь финалистов, которые представят каждый свой предмет в телешоу «Классная тема!» этой осенью.

Шоу создается по поручению Президента России Владимира Путина Минпросвещения России и телеканалом «Россия 1» при информационной поддержке VK.

В голосовании приняли участие 35 педагогов, которые представили семь предметов школьной программы, заявленных проектом «Классная тема» в этом году: биологии, русского языка, физики, математики, химии, географии и истории. Всероссийское голосование за финалистов проходило в социальной сети ВКонтакте с помощью специального чат-бота, разработанного АНО «Диалог».

Финалистов проекта определило всероссийское голосование — каждый регион и город болел за своего учителя, ученики формировали группы поддержки, поддержка региональных СМИ сделала полуфиналистов настоящими звездами в своих городах. В своих городах полуфиналисты стали настоящими звездами. В финал вышли семь педагогов, которые и примут участие в телешоу.

7 финалистов проекта «Классная тема!»:

1. Юлия Борисовна Симакова, математика

Белгородская область, г. Белгород, МБОУ Гимназия № 22

2. Рассолова Татьяна Борисовна, русский язык и литература

Псковская область, г. Великие Луки, МБОУ СОШ № 1

3. Кашежев Аслан Зарифович, физика

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, МКОУ Лицей №2

4. Медведева Ксения Антоновна, история

г. Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 172

5. Лопаткина Екатерина Викторовна, биология

Приморский край, г. Владивосток, Филиал Нахимовского военно-морского училища

6. Тараканова Наталия Алексеевна, химия

Калужская область, г. Калуга, МБОУ СОШ №5

7. Красновид Павел Евгеньевич, география

Московская область, г. Подольск, МБОУ Гимназия имени Подольских курсантов

Организаторы напоминают, что отбор участников стартовал 21 июля и продлился три недели. В нем приняло участие 6000 педагогов из всех регионов России. В этом году учителям предстояло пройти тестирование по своему предмету и записать видео визитку. В полуфинал вышло 35 педагогов, отобранных экспертной комиссией Министерства просвещения Российской Федерации специально для телешоу «Классная тема!». В число полуфиналистов вошли как молодые учителя, так и педагоги со стажем. Среди них также есть преподаватели, которые ведут свои авторские программы на региональных телеканалах, участники различных федеральных проектов, в том числе «Воспитать человека», «Большая перемена», Форума классных руководителей, Российского движения школьников и конкурса «Учитель года России».