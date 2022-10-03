Москва, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 3 октября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,01%, до 57,43 рубля. Евро теряет 4,01%, отступая до 52,68 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Купюра 200 рублей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Российский рубль продолжает укрепляться параллельно с ростом стоимости нефтяных котировок.

Российский фондовый рынок тоже демонстрирует сегодня рост, индекс Московской биржи укрепился на 3,57%, а индекс РТС прибавляет 5,13% на фоне роста стоимости рубля.

Американский фондовый рынок завершил торговую неделю небольшой коррекцией, но глобальный тренд остается нисходящим, а внешний фон негативным из-за длительного цикла ужесточения монетарной политики.

Далее ожидается рост стоимости рубля до 50–52 за доллары и евро.

ЦБ России ввел новые правила определения курс рубля, что должно заметно снизить его волатильность», — считает эксперт.

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