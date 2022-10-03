Буэнос-Айрес, 3 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Аргентина направит пострадавшей от урагана «Иэн» Кубе таблетки для обеззараживания воды. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Аргентины.

NOAA Ураган

«На фоне разрушений, спровоцированных ураганом на Кубе, аргентинское агентство по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи отправит 19 коробок с таблетками для очистки воды, которые позволят сделать пригодными для потребления 950 тысяч литров воды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, водой будут обеспечены около двух тысяч кубинцев на три месяца. Аргентина направит груз в течение дня 3 октября.