Санкт-Петербург, 3 октября 2022, 15:53 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверяют сообщения злоумышленников о минировании детских садов, школ и зоопарка, сообщил 3 октября ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.
Сообщение о минировании поступило днем 3 октября от неизвестного анонима. В результате правоохранительным органам пришлось выезжать ко всем учебным заведениям, чтобы удостовериться в отсутствии опасных предметов или веществ.
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