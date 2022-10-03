Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверяют сообщения злоумышленников о минировании детских садов, школ и зоопарка, сообщил 3 октября ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Кинолог выпускает служебную собаку Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщение о минировании поступило днем 3 октября от неизвестного анонима. В результате правоохранительным органам пришлось выезжать ко всем учебным заведениям, чтобы удостовериться в отсутствии опасных предметов или веществ.

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