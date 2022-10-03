Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Пенитенциарная служба минюста Грузии не допускает к осужденному экс-президенту страны Михаилу Саакашвили прибывшего из США врача, нобелевского лауреата Джеймса Кобба. Об этом 3 октября заявил журналистам американский адвокат политика Массимо Данджело.

Саакашвили и галстук

Он посетил бывшего президента, находящегося с мая в тбилисской частной клинике. Теперь юрист добивается визита врача.

«Впервые в истории Грузии происходит так, что у нас победитель Нобелевской премии мира, чтобы посетить пациента, и его до сих пор не впускают», — сказал Данджело.

Адвокат сообщил, что работа ведётся по каналам посольства США в Грузии, а также через диппредставительство Киева.

Напомним, вскоре после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и может погибнуть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии.

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