Москва, , 15:57 — REGNUM Видеозаписи с расстрелами армянских и азербайджанских военных, появившиеся в сети, должны быть немедленно проверены. Об этом заявила 3 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, видеоматериалы содержат крайне жестокие кадры. Все случаи нарушения международного гуманитарного права подлежат тщательному расследованию.

«Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углублённый анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений», — приводит словам Захаровой РИА Новости.

Если факты подтвердятся, все все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появились видеозаписи, предположительно, с расстрелом азербайджанскими военнослужащими армянских военнопленных. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар позднее сообщил, что получил видеоролики, предположительно, с военными преступлениями против азербайджанцев.

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