Москва, 3 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Видеозаписи с расстрелами армянских и азербайджанских военных, появившиеся в сети, должны быть немедленно проверены. Об этом заявила 3 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, видеоматериалы содержат крайне жестокие кадры. Все случаи нарушения международного гуманитарного права подлежат тщательному расследованию.

«Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углублённый анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений», — приводит словам Захаровой РИА Новости.

Если факты подтвердятся, все все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появились видеозаписи, предположительно, с расстрелом азербайджанскими военнослужащими армянских военнопленных. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар позднее сообщил, что получил видеоролики, предположительно, с военными преступлениями против азербайджанцев.

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