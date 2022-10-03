Волгоград, 3 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Подтопку объектов социальной сферы начали 3 октября на территории 12 муниципальных районов Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Александр Колпаков ИА REGNUM На котельной

Готовность объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме составляет 99% при плановом значении порядка 95% на 1 октября. Тепло уже начали получать учреждения образования и здравоохранения в 12 районах региона, а в 10 муниципальных образованиях подписаны постановления о начале отопительного сезона для всех потребителей.

Решение о подаче отопления принимают местные органы власти.