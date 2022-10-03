Джакарта, , 15:48 — REGNUM Национальная полиция Индонезии сообщила данные полицейской медицинской бригады, относящиеся к числу жертв трагедии беспорядков на стадионе Канджурухан в Маланге, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Главный инспектор отдела по связям с общественностью полиции Деди Прасето заявил, что данные были обновлены 3 октября.

«Число пострадавших составляет 455 человек», — заявили в полиции Индонезии.

По данным полиции, число погибших по-прежнему составляет 125 человек, 21 человек получил серьезные ранения, 309 человек получили легкие ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 32 ребенка погибли в результате смертельной давки на футбольном стадионе в Маланге (Индонезия).

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