Джакарта, 3 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Национальная полиция Индонезии сообщила данные полицейской медицинской бригады, относящиеся к числу жертв трагедии беспорядков на стадионе Канджурухан в Маланге, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Главный инспектор отдела по связям с общественностью полиции Деди Прасето заявил, что данные были обновлены 3 октября.

«Число пострадавших составляет 455 человек», — заявили в полиции Индонезии.

По данным полиции, число погибших по-прежнему составляет 125 человек, 21 человек получил серьезные ранения, 309 человек получили легкие ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 32 ребенка погибли в результате смертельной давки на футбольном стадионе в Маланге (Индонезия).