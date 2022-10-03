Новая Каховка, Херсонская область, 3 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Киевские боевики возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, работает российская система ПВО, сообщает 3 октября администрация города.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

«14.48 (совпадает с мск) в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая… Работает ПВО: 3 воздушных взрыва», — говорится в телеграм-канале администрации.

Боевики ВСУ наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре города, обстрелам подвергаются жилые массивы, рынки и Каховская ГЭС.