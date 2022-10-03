Брюссель, , 15:46 — REGNUM В Бельгии на самой мощной атомной электростанции «Тианж 3» незапланированно прекращена работа одного из реакторов, сообщила 3 октября голландская газета De Telegraaf.

АЭС «Тианж» Michielverbeek

В настоящее время специалисты компании-оператора Engie устанавливает причины автоматической остановки реактора. Информации об отключении электроснабжения не поступало.

Стоит напомнить, что Бельгия к 2025 году должна закрыть все реакторы на АЭС «Тианж 3» из-за плана по выходу из ядерной энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конструкция третьего ядерного реактора АЭС «Тианж» в Бельгии оказалась не без изъянов.

Читайте подробнее: Эксперты усомнились в надежности реактора №3 на АЭС «Тианж» в Бельгии