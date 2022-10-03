Москва, 3 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Соревнования в рамках Всероссийской Спартакиады нужно проводить в одно время и в одном месте. Об этом 3 октября заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский.

Cska.ru Российский гимнаст Давид Белявский

«Так было бы интереснее, в формате Олимпийских игр: собрать все виды спорта в одном городе и устроить фестиваль спорта на две-три недели», — приводит слова Белявского «Спорт-Экспресс».

По его словам, это было бы в разы значительнее, была бы другая атмосфера, а спортсмены разных видов поддерживали бы друг друга.

Напомним, летняя Всероссийская Спартакиада прошла с 10 августа по 2 октября 2022 года в 12 регионах.