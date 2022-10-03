Муйский район, Бурятия, , 15:45 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме, в результате которого погибли четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Возгорание произошло рано утром 3 октября в квартире на втором этаже дома, расположенного в посёлке Северомуйск Муйского района. В ходе тушения спасатели нашли тела двух мужчин 32 и 36 лет и двух женщин 38 и 48 лет. Дело открыто по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По предварительным данным, компания из трёх мужчин и двух женщин распивала спиртное в гостях у знакомой. Единственный выживший из них — 36-летний мужчина проснулся утром из-за дыма и начал звать на помощь.

«В результате действия пожарного расчета указанный мужчина был эвакуирован из задымленной квартиры, ему оказана первая медицинская помощь. В результате задымления четверо взрослых, находившиеся внутри квартиры, погибли. Остальные жильцы дома не пострадали», — отметили в ведомстве.

Очаг возгорания, как установили специалисты, находился в подъезде дома. Расследование уголовного дела продолжается.

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