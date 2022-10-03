Кабул, 3 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Число погибших в результате теракта в образовательном учреждении в западной части Кабула увеличилось до 53. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) на своей странице в одной из соцсетей.

Взрыв

Кроме того, указывается, что количество пострадавших при взрыве также увеличилось до 110.

При этом ранее стало известно о 43 погибших и 83 пострадавших в результате теракта в кабульском образовательном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в образовательном учреждении расположенном в районе Дашт-и-Барчи в западной части столицы Афганистана, произошёл теракт. Взрыв прозвучал во время экзаменов, жертвами теракта стали в основном девочки и молодые девушки, учащиеся школы.