Бишкек, 3 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Киргизии не хватает лётчиков, имеющих допуск к управлению самолётами зарубежных авиаконцернов — Airbus, Boeing и McDonnell Douglas. Об этом сообщили в правительстве республики.

Кабина пилотов

Поэтому Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на общественное обсуждение проект постановления, в соответствии с которым иностранным гражданам разрешат управлять самолетами, находящимися в распоряжении киргизских авиакомпаний.

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Киргизские власти предлагают принимать иностранных пилотов на работу и предоставлять им право осуществлять коммерческие воздушные перевозки и выполнять другие авиационные работы.

Свою инициативу авторы документа объясняют тем, что в стране наблюдается дефицит пилотов с соответствующей квалификацией, а на их подготовку требуется три-четыре года.

«То есть для этого нужно значительное время, которого у эксплуататоров воздушного транспорта Киргизии нет», — констатируют представители агентства гражданской авиации при Минтрансе.

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