Будапешт, 3 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Ситуация в экономике Восточной и Центральной Европы из-за подорожания энергоносителей, в первую очередь газа, может значительно ухудшиться. Об этом 3 октября на совместной пресс-конференции в Будапеште с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил президент Сербии Александр Вучич.

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Он напомнил об успехах в экономике Сербии, отметив, что «в последние десять лет сделали правильно, подняли страну, снова индустриализовали». По его словам, на сегодня торговый оборот с Венгрией превышает 3 миллиардов долларов, а с Австрией составляет почти два миллиарда. Однако все достижения «могут пропасть за шесть месяцев».

«Не по нашей вине, не по австрийской, не по венгерской, ничьей», — указал Вучич.

Он пояснил, что в условиях резкого роста цен на энергоносители у государства может не хватить денег, чтобы оказать помощь компаниям, а сами они не смогут выдержать.

«В регионе будут закрываться торговые центры в других странах, потому что люди не смогут оплатить счета за электричество», — указал сербский лидер.

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«Ситуация сейчас очень плохая и будет ещё хуже», — подчеркнул Вучич, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что Сербия, Венгрия и Австрия будут оказывать помощь друг другу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербию и все страны Европы ожидает наиболее тяжёлая зима со времён Второй мировой войны.