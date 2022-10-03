Краснодар, 3 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Краснодарском крае утром 5 октября проверят работу сирен, предупреждающих об опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в столице Кубани.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

Власти уточнили, что это будет плановая проверка, которая позволит установить исправность всех громкоговорителей к массовому оповещению жителей Кубани о чрезвычайных ситуациях. В этот же день работу систем оповещения проверят в Новороссийске, Армавире и Апшеронске.

После срабатывания сигналов «Внимание всем!» следует включить любой из федеральных телеканалов или настроиться на волну «Радио России».