Выборг, Ленинградская область, 3 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции, в результате которого пострадали три человека, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе Главка.

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Напомним, ДТП произошло вечером 2 октября в Выборгском районе Ленинградской области на автодороге «Скандинавия». В результате столкновения личного внедорожника полицейского и еще трех легковых автомобилей пострадали три человека.

«Сотрудник ОВД находящийся в отпуске. В случае установления в произошедшем ДТП вины сотрудника полиции, он будет уволен по дискредитирующим обстоятельствам из ОВД и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ», — сообщили в Главке МВД.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти указали, что предполагаемый виновник ДТП — начальник районного отделения УМВД, который в момент аварии был пьян. По факту столкновения ведомство начало доследственную проверку, следователи провели осмотр места происшествия и изъяли внедорожник полицейского.

«Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и установления степени тяжести вреда здоровью, причинённого пострадавшим», — указали в СУ СКР по Ленобласти.