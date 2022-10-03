Ессентуки, Ставропольский край, , 15:35 — REGNUM В городе-курорте Ессентуки попался на превышении должностных полномочий чиновник из городской администрации. Он незаконно передал земельный участок со скважиной минеральной воды под застройку многоквартирного жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 3 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Земельный участок Prokuror-kaluga.ru

Как установлено, бывший начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки в апреле 2021 года выдал незаконное разрешение застройщику на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в районе скважины №40 ОАО «Кавминкурортресурсы».

Помимо этого, был выявлен еще один эпизод разбазаривания земельных участков. В январе 2022 года подозреваемый незаконно выдал разрешение на строительство ресторана в зеленой зоне на территории общего пользования, хотя строительство таких объектов в этом месте по закону запрещено.