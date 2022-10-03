Москва, , 15:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил число проголосовавших по вопросам ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Обращаюсь к нашим коллегам, которые здесь представляют регионы Донбасса, Новороссии, сразу хочу сказать, что однозначно высказана единодушная поддержка, не считайте голоса один плюс или один минус. Просто потом, как правило, депутаты пишут заявления, что либо технический сбой, либо кто-то не успел», — сказал Володин в ходе заседания.

В зале находятся председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, заместитель главы администрации Запорожской области Виктор Емельяненко и первый заместитель председателя правительства Херсонской области Виталий Булюк.

Некоторые, в том числе и в телеграм-каналах обратили внимание на то, что из 450 депутатов Госдумы за ратификацию договора между Россией и ДНР проголосовали 413 депутатов — единогласно, за ратификацию договора с ЛНР — единогласно 413 депутатов, за ратификацию договора с Запорожской областью — единогласно 409 депутатов, а за ратификацию договора с Херсонской областью — единогласно 411 депутатов Госдумы.