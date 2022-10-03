Москва, 3 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил число проголосовавших по вопросам ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Обращаюсь к нашим коллегам, которые здесь представляют регионы Донбасса, Новороссии, сразу хочу сказать, что однозначно высказана единодушная поддержка, не считайте голоса: один плюс или один минус. Просто потом, как правило, депутаты пишут заявления, что либо технический сбой, либо кто-то не успел», — сказал Володин в ходе заседания.

В зале находятся председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, заместитель главы администрации Запорожской области Виктор Емельяненко и первый заместитель председателя правительства Херсонской области Виталий Булюк.

Некоторые, в том числе и в телеграм-каналах, обратили внимание на то, что из 450 депутатов Госдумы за ратификацию договора между Россией и ДНР проголосовали 413 депутатов — единогласно, за ратификацию договора с ЛНР — единогласно 412 депутатов, за ратификацию договора с Запорожской областью — единогласно 409 депутатов, а за ратификацию договора с Херсонской областью — единогласно 411 депутатов Госдумы.