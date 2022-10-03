Донецк, 3 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Компенсации на приобретение угля для бытовых нужд, а также за утрачённое жильё необходимо скорее выплачивать, заявил глава ДНР Денис Пушилин во время совещания с главами регионов. Об этом он сообщил 3 октября в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

По его словам, за компенсацией на приобретение угля для бытовых нужд должны, по прогнозам, обратиться 29 123 человека. Пока поступило 27% обращений.

«Выплату получили 6489 заявителей, что недостаточно. Деньги выделены, зима близко, работу нужно ускорить», — написал Пушилин.

Он добавил, что менее 12 тыс. человек обратились в 51 пункт приёма с заявлением о компенсации за утраченное жильё. Этого «крайне недостаточно», на этом направлении нужны кардинальные изменения.

В ходе совещания Пушилин также обсудил вопросы, связанные с установкой в школах тревожных кнопок и организацией профилактических медосмотров в школах и детских садах. Выплаты на школьников в размере 10 тыс. рублей получили 87% родителей, сообщил он.

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