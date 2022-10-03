Кишинёв, 3 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду готова объявить мобилизацию в стране, если российская армия будет освобождать Одесскую область от бандеровского режима. Об этом она заявила во время розыгрыша российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), тизер которого был обнародован 3 октября.

European People's Party Майя Санду

«Майя Санду выдала подробности возможной мобилизации в Молдове. Вы не ожидали? А мы уже все выяснили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молдавскому президенту позвонили от лица премьер-министра киевского режима Дениса Шмыгаля.

«Если русские подойдут близко к Одессе, мы должны быть готовы принять население Одессы, которая находится всего в 80 км от нашего контрольно-пропускного пункта на границе, — сказала Санду. — И тогда, нам, конечно, придётся защищаться настолько эффективно, насколько мы сможем с учётом ресурсов, которые у нас есть».

На заявление «Шмыгаля»: «Вы должны быть готовы к проведению мобилизации в стране», Санду ответила: «Да, если это произойдёт, то, конечно, мы проведём мобилизацию».

Стоит отметить, что 3 октября в минобороны Молдавии отвергли, заявления, что в Молдавии готовятся проводить мобилизацию. В ведомстве отметили, что это допускается только в случае объявления военного или осадного положения.