Донецк, 3 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. ВСУ совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 3 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

В 14:30 зафиксирована атака из посёлка Первомайское по Киевскому району Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, по Донецку и Горловке нанесла удары артиллерия ВСУ.