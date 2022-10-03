Луганск, , 15:34 — REGNUM После проведения референдума по вопросу о воссоединении Луганской Народной Республики (ЛНР) с Россией число обстрелов со стороны киевских нацистов сократилось, однако они продолжают бить по критически важным объектам гражданской инфраструктуры. Об этом 3 октября сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Количество обстрелов несколько сократилось, это мы говорим о населённых пунктах, но есть одна очень большая тенденция, которая прослеживается, — они бьют по критически важным объектам гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский и Киевский районы Донецка в течение пяти минут были обстреляны со стороны бандеровцев.