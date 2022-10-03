Сургут, Югра, , 15:33 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) водитель и кондуктор, которые на два часа закрыли девочку в салоне автобуса, получили строгий выговор и будут лишены премий. Об этом сообщили в горадминистрации.

Автобус City-yaroslavl.ru

Напомним, днём 26 сентября на конечной остановке «Магазин «Москва» города Сургута кондуктор и водитель автобуса № 113 отправились на обед. Они не обследовали салон. Тем временем на заднем сидении оставалась 14-летняя пассажирка. Девочка позвонила матери, которая стала разыскивать ответственных лиц, способных вызволить её дочь. На поиски водителя и кондуктора ушло около двух часов.

«Руководство «СПОПАТа» приносит извинения за это происшествие, доставленные неудобства и предпримет совместно с перевозчиком все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторились в дальнейшем», — отметили в горадминистрации Сургута.

Водитель и кондуктор наказаны за формальное отношение к обязанностям, добавили в мэрии.

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