Черноземельский район, Калмыкия, , 15:33 — REGNUM В Черноземельском районе Калмыкии прокуратура добилась снижения стоимости сахара. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 3 октября.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в одном из продуктовых магазинов посёлка Комсомольский цена на сахар на 24% превышает средний размер потребительской цены по России. Владельцу магазина было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Предостережение исполнено — цена на сахар в магазине снижена.