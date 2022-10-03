Донецк, 3 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Донецка и Горловки. Об этом 3 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

Обе атаки зафиксированы одновременно, в 14:10. С позиций в Красногоровке по Кировскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Второй удар нанесён из населённого пункта Дружба по посёлку шахты имени Изотова в Горловке, выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.