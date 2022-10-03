Чухлома, Костромская область, , 15:45 — REGNUM Супругов из города Чухломы, расположенного в Костромской области, признали виновными в сексуальном насилии над детьми. Обвинительный приговор вынес Чухломской районный суд.

Суд

Следствию удалось доказать, что многодетная семья, имеющая 4 детей, приглашала к себе в гости дочерей соседей и издевалась над ними.

Подсудимые не признали вину, но представленные доказательства оказались убедительными. В итоге женщине назначили наказание наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, её супругу — 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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