Кыштым, Челябинская область, 3 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Житель Озёрска Челябинской области пойдёт под суд за изготовление и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следователей, гражданин 2000 года рождения приобрёл частный дом под Кыштымом и там создал нарколабораторию, которая могла выпускать до килограмма наркотиков ежемесячно. В ходе задержания сотрудники наркоконтроля изъяли сам товар и оборудование.

По данным следователей, оборудование гражданину предоставляли соучастники. Также установлено, что он продавал наркотики, получив в криптовалюте и легализовав более 1,2 млн рублей.

Суд отправил гражданина в СИЗО. Ему грозит 20 лет колонии.