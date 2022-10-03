Иркутск, , 15:29 — REGNUM В 2022 году выплату на подготовку к школе получили 37 тысяч детей из многодетных семей Приангарья, сообщает 3 октября телеграм-канал правительства Иркутской области. Ежегодная выплата предоставляется в регионе с 2017 года в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография»

Дети

«Поддержка семей с детьми является приоритетной задачей Правительства Иркутской области. Этот вопрос находится на контроле у Президента РФ. В соответствии с областным законодательством в 2022 году семьям с детьми предоставляется 38 мер соцподдержки. Это пособия при рождении ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей, областной материнский капитал и ряд мер, предназначенных для многодетных семей», — рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В 2022 году учреждения соцзащиты населения региона приняли 48 495 заявлений на назначение выплаты. В 2023 году за данной выплатой граждане могут обратиться с 1 июня по 31 августа. Заявления будут приниматься в управлениях соцзащиты населения, через МФЦ или отделениях почтовой связи.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятие по сборам детей в школу, зачастую затратное, коснулось в 2022 году почти каждого второго жителя России, у кого есть дети или внуки школьного возраста (47%). Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

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