Херсон, 3 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России задержали в Херсоне агента СБУ за шпионаж против российских ВС, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что 28-летний житель Херсона был завербован СБУ в 2021 году.

«С начала проведения специальной военной операции на территории [б. УССР] активно использовался ими (СБУ) для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооружённых сил России, маршрутах их перемещения», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что информация передавалась через мобильный мессенджер.