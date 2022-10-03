Париж, 3 октября 2022, 15:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске платформы для участия в «национальных проектах», сообщает Le Parisien.
Глава французского государства представил сайт, на котором французам предлагается поделиться своими идеями по ряду социальных вопросов в рамках национального совета по возрождению, запущенного в сентябре.
Сначала будут затронуты две основные темы: школа и здоровье. Своим «новым методом» Эммануэль Макрон предлагает «дебаты» с добровольцами, которых пригласят на встречу для обсуждения «ключевых вопросов».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей поделиться своими идеями для построения будущего страны.
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