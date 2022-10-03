Рим, , 15:32 — REGNUM Российскому послу в Италии Сергею Разову заявлен протест в связи с проведением референдумов о воссоединении с Россией в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил 3 октября генеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секи.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

После беседы с российским дипломатом Секи объявил, что итальянский МИД вызывал Разова «в рамках общей инициативы стран ЕС». Италия, подчеркнул он, однозначно и решительно осуждает «фальшивые референдумы».

«Италия не признаёт и не признает их исход», — сказал Секи журналистам.

Он добавил, что Рим поддержит введение новых санкций против России «в линии с партнёрами».

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