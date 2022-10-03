Слюдянка, Иркутская область, , 15:25 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 3 октября известило об обстоятельствах ДТП со смертельным исходом, произошедшем ночью на 95 километре автодороги «Байкал».

За рулем Цитата из к/ф «Хара хаар — Черный снег». реж Степан Бурнашев. 2020. Россия

Водитель на DAF FTX, двигаясь со стороны города Иркутска в Улан-Удэ, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на бетонное ограждение. В результате случившегося транспортное средство с полуприцепом, в котором перевозилось мясо, опрокинулось.

Мужчина, управлявший грузовиком, и находившаяся в салоне женщина скончались до прибытия бригады скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 26 сентября по 2 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. В авариях пострадали 16 взрослых и четверо детей.

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