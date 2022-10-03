Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Причины массового пищевого отравления почти 30 сотрудников строительной организации выяснят в рамках проверки, сообщили 3 октября ИА REGNUM в пресс-службе компании Pridex («Прайдекс»).

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к инфекционной больнице им. Боткина

Напомним, 27 человек с острой кишечной инфекцией (ОКИ) были госпитализированы из хостела «Адмирал» на набережной Адмирала Лазарева, 20, в одну из инфекционных больниц Петербурга. По данному факту управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование, устанавливается организатор питания.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе компании «Прайдекс», пострадавшие строители — сотрудники одной субподрядных организаций.

«В данный момент мы проводим всестороннюю проверку для понимания всех причин произошедшего. Кроме того, компания находится в тесном контакте с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу с тем, чтобы максимально эффективно влиять на сложившуюся ситуацию в оперативном порядке», — отметили в пресс-службе, добавив, что также выработана дорожная карта по недопущению аналогичных инцидентов в будущем.

«Отдельно мы сейчас ведем работу и проверку каждого из строительных подрядчиков», — указали в компании «Прайдекс».

Там также подтвердили, что пострадавшие работники субподрядной организации находятся в инфекционном отделении одной из больниц и пообещали внимательно следить за их здоровьем.