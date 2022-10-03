Москва, 3 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Участники конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — победитель конкурса Илья Штокман из Нижнего Новгорода принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции, а суперфиналист Амир Аккао из КЧР был призван в порядке мобилизации.

ИА REGNUM Донбасс

Первый заместитель главы городской администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно мобилизовался для участия в специальной военной операции, хотя частичная мобилизация его не коснулась. Илье Штокману 47 лет, он многодетный отец и воспитывает троих детей. Чиновник снял с себя полагающуюся бронь.

«Иногда есть слово «надо». Я считаю, что сейчас стране это надо», — пояснил он.

Представитель активной молодёжи Карачаево-Черкесской Республики, суперфиналист конкурса «Лидеры России» Амир Аккао в юности прошел срочную службу, получил звание, имеет опыт боевых действий.

«Сомнений не было, надо ехать. Я сын, муж, отец троих детей. Конечно, родные тревожатся, беспокоятся, но я не видел смысла ждать или уклоняться от службы. Ребята вокруг все на позитиве, с верой в нашу победу, хотя и немного переживаем. Но мы поддерживаем друг друга, как одно большое боевое братство. И нас всех раздражают откровенные вбросы, мол силком тянули, принуждали, — рассказал Амир Аккао журналистам, — Сейчас с нами делятся опытом боевые офицеры, дают нам ценные советы — за небольшой промежуток времени нужно многое освоить. Всем нам помогают родные, друзья, администрация главы Карачаево-Черкесской Республики, депутатский корпус, муниципалитеты и просто жители городов и аулов республики».

Участники конкурса управленцев не только принимают непосредственное участие в специальной военной операции, но и занимаются восстановлением освобожденных территорий.

Так, депутат Законодательного Собрания Севастополя, суперфиналист конкурса «Лидеры России» Павел Харламов с нуля отработал всю логистическую цепочку для транспортировки пшеницы и подсолнечника из Старобельского района Луганской Народной Республики, который находится под шефством города-героя Севастополя.

«Первый эшелон был загружен в июне. За несколько месяцев было экспортировано более 200 тыс. тонн. Для региона полученные средства являются вопросом стратегической важности: это и зарплаты для работников, и налогооблагаемая база. Мы восстановили железнодорожную ветку, которая не функционировала восемь лет, обеспечили участок необходимой техникой, решили вопрос с подвижным составом, таможенными пунктами, унификацией документов с требованиями Российской Федерации. Все для того, чтобы фермеры поскорее получали деньги за свой урожай, а регион становился независимым от дотаций и развивался за счет собственных ресурсов», — рассказал Павел Харламов.

Сейчас целый ряд руководящих должностей в ДНР и ЛНР занимают управленцы из числа Лидеров России. Так, в июне 2022 года финалист конкурса Виталий Хоценко был назначен премьером ДНР, Победитель конкурса Олег Трофимов принял предложение занять должность заместителя министра образования и науки Донецкой народной республики, победитель конкурса Иван Кусов назначен министром образования Луганской народной республики.