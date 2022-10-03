Лидеры России принимают участие в специальной военной операции
Москва, 3 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Участники конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — победитель конкурса Илья Штокман из Нижнего Новгорода принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции, а суперфиналист Амир Аккао из КЧР был призван в порядке мобилизации.
Первый заместитель главы городской администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно мобилизовался для участия в специальной военной операции, хотя частичная мобилизация его не коснулась. Илье Штокману 47 лет, он многодетный отец и воспитывает троих детей. Чиновник снял с себя полагающуюся бронь.
Представитель активной молодёжи Карачаево-Черкесской Республики, суперфиналист конкурса «Лидеры России» Амир Аккао в юности прошел срочную службу, получил звание, имеет опыт боевых действий.
Участники конкурса управленцев не только принимают непосредственное участие в специальной военной операции, но и занимаются восстановлением освобожденных территорий.
Так, депутат Законодательного Собрания Севастополя, суперфиналист конкурса «Лидеры России» Павел Харламов с нуля отработал всю логистическую цепочку для транспортировки пшеницы и подсолнечника из Старобельского района Луганской Народной Республики, который находится под шефством города-героя Севастополя.
Сейчас целый ряд руководящих должностей в ДНР и ЛНР занимают управленцы из числа Лидеров России. Так, в июне 2022 года финалист конкурса Виталий Хоценко был назначен премьером ДНР, Победитель конкурса Олег Трофимов принял предложение занять должность заместителя министра образования и науки Донецкой народной республики, победитель конкурса Иван Кусов назначен министром образования Луганской народной республики.