Бишкек, , 15:23 — REGNUM Арестованный по обвинению в коррупции министр образования Киргизии Алмазбек Бейшеналиев вернул ранее полученные им в качестве взятки $37,5 тысячи (2,1 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Взятка Дарья Антонова

Остальную сумму высокопоставленный чиновник пообещал вернуть в ближайшее время.

По версии следствия, глава Минобразования вымогал $100 тысяч (более 5,5 млн рублей) за зачисление иностранных студентов местные вузы.

В итоге, 28 сентября 2022 года его поймали с поличным при получении взятки в размере $10 тысяч (553 тысяч рублей).

Также стало известно о том, что заявление в правоохранительные органы Киргизии о вымогательстве министром образования Алмазбеком Бейшеналиевым крупной взятки написал проректор Международной высшей школы медицины, гражданин Индии Поту Фани Бхушан, передаёт «24.kg».