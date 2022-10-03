Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил доработать порядок распределения налога на прибыль от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). В ином случае бюджет Северной столицы недосчитается поступлений. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов выступил в Совете Федерации Федерального Собрания РФ на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Напомним, новый порядок распределения налогов на прибыль КГН в Минфине предложили ввести с 1 января 2023 года. Часть этих средств предложили зачислять напрямую в региональный бюджет, а вторую — объединить на уровне Федерального казначейства и затем уже распределять между регионами.

«В результате такого подхода доходы бюджета Санкт-Петербурга от бывших участников КГН могут снизиться в следующем году. И это на фоне необходимости решения ряда застаревших проблем и реакции на новые вызовы времени, роста обязательств, возникающих в результате федеральных решений, недостаточного финансирования ряда существующих федеральных полномочий, которое зачастую приходится компенсировать за счет городской казны», — заявил Александр Беглов.

Губернатор предложил доработать порядок распределения этих налоговых платежей. Петербург подготовил конкретные предложения, Беглов попросил рассмотреть их и включить в протокол слушаний.

В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что новация в распределении налога скажется не только на экономике Петербурга, но и на других субъектах, поэтому требует ручной настройки. Такой подход не позволит допустить резкого падения доходов регионов.

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