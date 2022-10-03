Брюссель, , 15:22 — REGNUM Руководству Азербайджана должно срочно расследовать, что происходит видео, где утверждается, что азербайджанские военнослужащие расстреливают армянских военнопленных. Об этом 3 октября завил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в ходе пресс-сконференции в Брюсселе.

Петер Стано Ec.europa.eu

«Обстоятельства этого видео, в котором видно, как азербайджанские солдаты казнят армянских солдат, должно быть расследовано властями Азербайджана», — сказал Стано.

Он подчеркнул, что в случае подтверждения расстрела пленных, будет доказано что произошло военное преступление, а также нарушение международного права. В таком случае его нужно будет осудить.

Напомним, в минобороны Азербайджана обвинения Еревана в расстреле армянских военнопленных назвали «примером лицемерия».

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