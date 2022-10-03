Белград, 3 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич считает, что в экономике Восточной и Центральной Европы произойдёт ухудшение ситуации из-за подорожания энергоносителей, в первую очередь, газа.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном. На встрече обсуждается миграционный кризис и вопросы энергетики.

«Я сегодня сказал Виктору и Карлу: всё, что мы в последние десять лет сделали правильно — подняли страну, снова индустриализовали, а у нас будет свыше трёх миллиардов торгового оборота с Венгрией, почти два миллиарда с Австрией — может пропасть за шесть месяцев», — сказал Вучич.

Он добавил, что вины Сербии, Венгрии и Австрии в этом не будет. И вопрос не только в количестве газа, необходимого для домовладений, но и в цене ресурса.

«Если платит государство, откуда у нас такие деньги? Если платят компании, они не смогут выдержать. В регионе будут закрываться торговые центры в других странах, потому что люди не смогут оплатить счета за электричество», — уверен сербский президент.