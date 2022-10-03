Москва, 3 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Сокращение доходов населения России негативно отражается на потребительском спросе, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

ИА REGNUM Деньги

«По данным Росстата, денежные доходы населения в 2021 году составили 70,08 трлн руб. То есть перечисленные социальные выплаты (введение новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми 8–17 лет, а также индексация с 1 июня пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10%) могут увеличить доходы в номинальном выражении примерно на 2%.

В то же время реальные (с учетом инфляции) располагаемые доходы, по прогнозу Минэкономразвития, в этом году снизятся на 2,2%.

Сокращение реальных располагаемых доходов, как и общий уровень неопределенности, усилившийся после объявления частичной мобилизации, негативно отражается на потребительском спросе», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы населения России в 2023–2025 годах могут увеличиться более чем на 1,5 трлн рублей.

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