Ставрополь, , 15:21 — REGNUM Житель Ставропольского края ответит перед судом за дачу взятки сотруднику ФСБ. Он передал 1 млн рублей заместителю начальника отдела УФСБ в городе Буденновске в обмен на прекращение проверки в отношении двоих своих знакомых — сотрудников одного из предприятий.

Взятка Publicdomainpictures.net

В отношении 40-летнего жителя города Ставрополя было возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе расследования, факт дачи взятки был зафиксирован в октябре 2021 года. Обвиняемый передал 1 млн рублей сотруднику ФСБ, который действовал в порядке следственного эксперимента. Причем это была лишь часть общей суммы взятки. Злоумышленник пытался помочь «откупиться» от оперативно-разыскных мероприятий в отношении своих знакомых суммой в размере 4 млн рублей.