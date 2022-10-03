Грайворонский район, Белгородская область, 3 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. На дистанционный формат работы переходят общеобразовательные учебные учреждения в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом 3 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

Грайворонские школы начнут онлайн-занятия с 4 октября. В детских садах округа организуют дежурные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября подверглось стрелу грайворонское село Головчино, повреждено 53 домовладения, два из которых полностью разрушены.